ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي إسعاف ونقل بالبحيرة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:00 م
صورة أرشيفية - الحادث
صورة أرشيفية - الحادث
جمالات الدمنهورى
أصيب 3 أشخاص "بجروح وسحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج "إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وأخرى نقل بمقطورة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية "القصر" بدائرة مركز أبوحمص وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية القصر المصري اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز بالإنتقال والفحص والمعاينه .. تبين حدوث تصادم بين سيارة (إسعاف) قيادة "أيمن .ا.ا36 سنة - سائق ومقيم شبرا الخيمة القليوبية"، وسيارة (نقل بمقطورة) قيادة "وليد .س.ع - 38 سنة - سائق ومقيم قرية صفت العنب بكوم حمادة".

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وحال تخطى قائدها إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف والتى كانت تسير أمامه فى ذات الاتجاه، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى و( 2 ) من مستقليها" سحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج " وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج وتم عمل اللازم لهم وغادروها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العام لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

شاهد.. الصحافة السعودية تجلد منتخب بلادها ..عكاظ: أفطرنا على بصلة وجابوا العيد .. الشرق الأوسط: الأخضر يحبط جماهيره .. سبق: سقوط مؤلم وأداء عشوائي متردد

تحذير شديد من اللجنة المنظمة لكأس العالم قبل مباراة مصر واوروجواي

مباراة مصر واوروجواي ..3 صعوبات تعرقل منتخب الفراعنة

كوبر يحسم مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر واوروجواي

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية فى البنوك

شاهد..سألنا المصريين..مين هيفك عقدة مجدى عبد الغنى بالمونديال

وزيرة الصحة لقيادات الوزارة: مش عايزة حد في المكاتب

نيابة أمن الدولة تكشف جرائم حسم ولواء الثورة لإسقاط الدولة

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوروجواي اليوم في كأس العالم

صدى المونديال.. مصر في مواجهة أورجواي بتحديات كوبر و تاباريز

الجماهير تجبر لاعبي منتخب مصر على هذا الأمر قبل مواجهة أوروجواي

محمد صلاح يهنئ المصريين بعيد الفطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر .. صور

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. فيديووصور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

فيديو

أحمد شوبير: صدمتنا كبيرة فى المنتخب السعودي.. فيديو
تدريبات الإحماء لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة اوروجواى
وزيرة الصحة فى جولة داخل مرفق الإسعاف .. فيديو
مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم .. بث مباشر
شاهد.. جماهير الخصم تتوافد لمتابعة مباراة مصر وأوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟