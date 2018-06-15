إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي إسعاف ونقل بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص "بجروح وسحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج "إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وأخرى نقل بمقطورة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية "القصر" بدائرة مركز أبوحمص وتم نقل المصابين للمستشفى العام.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية القصر المصري اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز بالإنتقال والفحص والمعاينه .. تبين حدوث تصادم بين سيارة (إسعاف) قيادة "أيمن .ا.ا36 سنة - سائق ومقيم شبرا الخيمة القليوبية"، وسيارة (نقل بمقطورة) قيادة "وليد .س.ع - 38 سنة - سائق ومقيم قرية صفت العنب بكوم حمادة".



وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وحال تخطى قائدها إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف والتى كانت تسير أمامه فى ذات الاتجاه، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى و( 2 ) من مستقليها" سحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج " وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج وتم عمل اللازم لهم وغادروها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العام لمباشرة التحقيق.