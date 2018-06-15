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منوعات

العثور على ثلاثة نجوم تبعد 330 سنة ضوئية ..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:00 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثر على ثلاثة من "الكواكب الصغيرة" تدور حول نجم حديث الولادة في اكتشاف علمي جديد ومثير" بحسب ما جاءت به صحيفة "ديلي ميل"، وجد علماء الفلك الكواكب بالنظر إلى أنماط الغاز حول النجم.

وذكرت الصحيفة ان النجم يعرف بـ HD 163296 ، ويقع على بعد 330 سنة ضوئية من الأرض في اتجاه برج القوس.

وقالت الصحيفة ان علماء الفلك استخدموا تقنية الحديثة لدراسة هذه العوالم للعثور على الكواكب حديثي الولادة الأخرى.

وافادوا الباحثون إن بإمكانهم أيضًا استخدام هذا التقنية ، لمعرفة كيف يمكن لسحب الغاز والغبار أن تشكل أنظمة شمسية مثل منظوماتنا.

العثور على ثلاثة نجوم تبعد 330 سنة ضوئية ..صور
العثور على ثلاثة نجوم تبعد 330 سنة ضوئية ..صور
العثور على ثلاثة نجوم تبعد 330 سنة ضوئية ..صور

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