محلية النواب: ننتظر عرض قانون المحليات بالجلسة العامة

قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لم يعلن بعد أسباب تأخير البرلمان فى مناقشة قانون المحليات تمهيدًا لإصداره، لافتًا إلى أنه من المفترض بعد انتهاء اللجنة من دراسته يُحال للجلسة العامة لإقراره أو أن يتم إرجاعه مرة أخرى للجنة في حال وجود ملاحظات أو تعديلات على مواد القانون.



وأضاف "الدامي" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "اللجنة انتهت من مواد القانون إلا أن التأخير عند هيئة مكتب المجلس وليس اللجنة المختصة وعليه فإننا ننتظر فقط عرض القانون خلال الجلسة العامة".



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن في جلسات البرلمان السابقة أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018.