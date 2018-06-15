ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

محلية النواب: ننتظر عرض قانون المحليات بالجلسة العامة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:55 م
البرلمان
البرلمان
أمينة الدسوقي
قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لم يعلن بعد أسباب تأخير البرلمان فى مناقشة قانون المحليات تمهيدًا لإصداره، لافتًا إلى أنه من المفترض بعد انتهاء اللجنة من دراسته يُحال للجلسة العامة لإقراره أو أن يتم إرجاعه مرة أخرى للجنة في حال وجود ملاحظات أو تعديلات على مواد القانون.

وأضاف "الدامي" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "اللجنة انتهت من مواد القانون إلا أن التأخير عند هيئة مكتب المجلس وليس اللجنة المختصة وعليه فإننا ننتظر فقط عرض القانون خلال الجلسة العامة".

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن في جلسات البرلمان السابقة أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018.

ترشيحاتنا

مورينيو يحذر المنتخب الروسي من محمد صلاح

الرئيس السيسي يوزع الآيس كريم على أطفال الشهداء..فيديو

الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو

تعرف على تشكيلة منتخب مصر المتوقعة بمباراة أوروجواي

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

تحذير شديد من اللجنة المنظمة لكأس العالم قبل مباراة مصر واوروجواي

داعش يهدد بتفجير ملاعب كأس العالم في روسيا .. صور

برشلونة يحاول تضميد جراحه بشراء محمد صلاح بمبلغ خيالى

مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم .. بث مباشر

شاهد.. توافد الجماهير لمتابعة مباراة مصر واوروجواي

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 وسط مسيرة من الإنجازات..فيديو

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر برفقة أبناء الشهداء بمسجد المشير طنطاوي.. بالفيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر .. صور

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. فيديووصور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

فيديو

تدريبات الإحماء لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة اوروجواى
وزيرة الصحة فى جولة داخل مرفق الإسعاف .. فيديو
مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم .. بث مباشر
شاهد.. جماهير الخصم تتوافد لمتابعة مباراة مصر وأوروجواي
شاهد.. توافد الجماهير لمتابعة مباراة مصر واوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟