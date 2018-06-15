محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 وسط مسيرة من الإنجازات..فيديو

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاده الـ 26 لاسيما وأنه من مواليد 15 يونيو 1992 بقرية نجريج محافظة الغربية.



ويشارك صلاح فى قيادة الفراعنة الكبار ظهر اليوم أمام أوروجواى فى مستهل مشاركة المنتخب الوطنى فى إطار منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال روسيا.



محمد صلاح حامد غالي طه مواليد 15 يونيو عام 199 هو لاعب كرة قدم دولي مصري يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم.



يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018 وجائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 وجائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017، إضافة للعديد من الجوائز الفردية الأخرى والعديد من الأرقام القياسية.



بدأ مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليان وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.



حقق صلاح مع ناديه الأوروبي الأول بازل العديد من الألقاب، فحصل معه على لقب دوري السوبر السويسري موسم 2012–2013، وجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري لعام 2013، ثم انضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي وحصل معهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014–2015 وكذلك كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2014–2015 ولكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق ثم أنتقل على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي ثم انتقل إلى نادي روما وشارك معه طوال موسمي 2015–16 و2016–17 في 83 مباراة أحرز فيها 34 هدفًا.



وفي 2017 أنضم لنادي ليفربول بصفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو كحوافز ليصبح أغلى لاعب عربي وإفريقي عبر التاريخ وثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي، وحقق معهم موسم قوي للغاية حيث أختير 3 مرات كلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 43 هدفًا خلال موسم واحد ليصبح أحد أكبر هدافي الفريق من حيث عدد الأهداف في موسم واحد.



وعلى المستوى الدولي لعب محمد صلاح مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب 2011، ثم المنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد لندن 2012 وحصل جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2012 ثم شارك مع المنتخب المصري الأول وكانت مباراته الدولية الأولي خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2013 ضد سيراليون ثم شارك في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.



ولم ينجح المنتخب المصري في التأهل لأي من البطولات الثلاث ولكن صلاح كان هداف بإحرازه 6 أهداف بالمشاركة مع أسامواه جيان ومحمد أبو تريكة وتم اختياره ضمن فريق العام في إفريقيا في 2016 عقب ذلك نجح المنتخب المصري في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 ونجحوا في تلك البطولة في الوصول إلى نهائي البطولة لكن حققوا مركز الوصيف بعد الخسارة من الكاميرون بنتيجة 1–2 في النهائي وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2017 وشارك أيضًا بشكل فعال في تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2018 بعد غياب منذ كأس العالم 1990.





