ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة سائق بإصابات خطيرة في مشاجرة بسبب خلافات مالية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:08 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
جمالات الدمنهورى
تسببت الخلافات المالية بين سائق ومتهمين هاربين بمنطقة الوكيل بكفر الدوار في إصابة الأول "برش خرطوش بالبطن والفخذين، وجرى نقل المصاب للمستشفى العام وجار ضبط المتهمين الهاربين.

اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "صالح .ن.ا 26 سنة سائق ومقيم قرية الوكيل بدائرة القسم مصاب برش خرطوش بالبطن والفخذين ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال شقيقه المدعو" أحمد 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بتلقيه إتصالًا هاتفيًا من أحد الأهالى يفيد إصابة شقيقه المذكور إثر قيام شخصان بالتعدى عليه بسلاح نارى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى أن مرتكبى الواقعه كل من : محمد .ر.ا،الشافعي .ا.م( هاربان )، بسبب خلافات مالية بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدي على المصاب بسلاح نارى كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

داعش يهدد بتفجير ملاعب كأس العالم في روسيا .. صور

شاهد.. وزير الرياضة يلعب تنس طاولة فى اول ايام العيد

مباراة مصر و أوروجواى .. "سواريز" يشدد بأن إيقاف محمد صلاح صعب

شاهد.. جماهير الخصم تتوافد لمتابعة مباراة مصر وأوروجواي

وزيرة الصحة لقيادات الوزارة: مش عايزة حد في المكاتب

الجماهير تجبر لاعبي منتخب مصر على هذا الأمر قبل مواجهة أوروجواي

نيابة أمن الدولة تكشف جرائم حسم ولواء الثورة لإسقاط الدولة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 وسط مسيرة من الإنجازات..فيديو

شاهد.. رسالة مؤثرة من مخرج"طايع" لأبطال المسلسل

موقع إسرائيلي: تل أبيب ليست متأهبة لمواجهة حزب الله

حكم صلاة الجمعة يوم العيد .. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

الأردن يوجه صفعة قاسية لإيران بسبب السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر .. صور

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. فيديووصور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

فيديو

تدريبات الإحماء لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة اوروجواى
وزيرة الصحة فى جولة داخل مرفق الإسعاف .. فيديو
مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم .. بث مباشر
شاهد.. جماهير الخصم تتوافد لمتابعة مباراة مصر وأوروجواي
شاهد.. توافد الجماهير لمتابعة مباراة مصر واوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟