إصابة سائق بإصابات خطيرة في مشاجرة بسبب خلافات مالية

تسببت الخلافات المالية بين سائق ومتهمين هاربين بمنطقة الوكيل بكفر الدوار في إصابة الأول "برش خرطوش بالبطن والفخذين، وجرى نقل المصاب للمستشفى العام وجار ضبط المتهمين الهاربين.



اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "صالح .ن.ا 26 سنة سائق ومقيم قرية الوكيل بدائرة القسم مصاب برش خرطوش بالبطن والفخذين ولا يمكن استجوابه.



وبسؤال شقيقه المدعو" أحمد 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بتلقيه إتصالًا هاتفيًا من أحد الأهالى يفيد إصابة شقيقه المذكور إثر قيام شخصان بالتعدى عليه بسلاح نارى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى أن مرتكبى الواقعه كل من : محمد .ر.ا،الشافعي .ا.م( هاربان )، بسبب خلافات مالية بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدي على المصاب بسلاح نارى كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.