5 أنواع من الأطعمة يمكنك تناولها بين الوجبات

أطعمة عديدة يمكن تناولها كوجبة خفيفة دون أن تحدث أى مشاكل صحية أو تتسبب فى إرباك الهضم وهى مناسبة لمرضى السكر والضغط دون إرباك المعدة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. التفاح: تفاحة واحدة فى اليوم تبعد عنك شبح الطبيب وتساعدك على التحكم في استهلاك السعرات الحرارية.



2. الجبن: الجبن غنى بكمية صحية من البروتين والكالسيوم التي تفيد أجسامنا وهي متوفرة بسهولة في أصناف قليلة الدسم.



3. زبدة الفول السوداني: يمكنك الحصول عليها بالفاكهة أو مزجها بالزبادي للحصول على كمية إضافية من البروتين



. 4. المكسرات المملحة: هي مصدر غني من الدهون الصحية ، والألياف ، والبروتينات ، وأوميجا 3 وأحماض أوميجا 6 الدهنية. يمكنك تناول حفنة منها دون الإفراط.



5. البذور المحمصة: البذور المحمصة هي مصدر كبير من الألياف والزنك وفيتامين E والفولات. هم بصحة جيدة جدا. الخيار الأفضل سيكون الخيار غير المملوء. وهي متوفرة بسهولة في السوبر ماركت ، كما أنها سهلة الصنع في المنزل. فقط قم بتسخين الفرن مسبقًا وقم بإرم بذور من اختيارك في صينية خبز مسطحة مع قليل من الزبدة. يمكنك الحصول على تجربة أي توابل تريدها ، على سبيل المثال ، فلفل حريف ، مسحوق الكمون ، مسحوق الكاري.