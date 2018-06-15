اقبال كبير على المتنزهات والحدائق فى أول ايام عيد الفطر.. توزيع حلوى وهدايا وبالون على الأطفال فى الساحات والمساجد الكبرى.. وركوب الخيل والجمال أبرز مظاهر الاحتفال بالوادى الجديد

-توافد الأهالي على الحدائق والمتنزهات احتفالا بعيد الفطر بسوهاج

-حدائق أسيوط تمتلئ بالمواطنين في أول أيام عيد الفطر

-إقبال شديد على حدائق الأقصر في أول أيام عيد الفطر

-ركوب الخيل والجمال من أبرز مظاهر العيد في الوادي الجديد



شهدت الحدائق والمتنزهات على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية اقبالا كبيرا من المواطنين فى اول ايام عيد الفطر المبارك، وحرصت الاسر على اصطحاب اطفالها للحدائق احتفالا بالعيد.



شهدت الحدائق والمتنزهات توافد أعداد كبيرة من أهالي سوهاج احتفالا بعيد الفطر المبارك وشهد استاد سوهاج الرياضي توافد العدد الأكبر من الأهالي منذ ساعات الصباح الباكر وحرص الأطفال على الاستمتاع بالألعاب داخل مدينة الملاهي بالاستاد وحرص البعض منهم على ركوب الخيل.



وشهدت المراكب النيلية توافد أعداد كبيرة من الأهالي للقيام بجولات داخل المجري المائي بمدينة سوهاج.



ودفع مرفق إسعاف سوهاج بـعدد 100 سيارة للتواجد في الشوارع لتأمين احتفالات المواطنين والتعامل مع أي طارئ، وعززت مديرية أمن سوهاج، من الخدمات بالأماكن التي تشهد ازدحاما من المواطنين وتم نشر عدد من أفراد الشرطة السريين.



وعلى جانب آخر شهدت الحدائق العامة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة، إقبالا من المواطنين منذ الصباح الباكر لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك.



توافد المئات بمدينة أسيوط على حديقة الفردوس لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وقامت إدارة العبارات النهرية بتشغيل رحلات نيلية من مرسى الحديقة للتنزه بنهر النيل، فيما شهدت الحديقة العامة ببني غالب توافد المواطنين مصطحبين وجبات الفسيخ بينما فضل سكان مراكز أبوتيج وصدفا وساحل سليم والبداري قضاء أول أيام العيد بحديقة الحيوان بمدينة أبوتيج.فيما اعلنت نوادي النقابات وأعضاء هيئة التدريس عن عدم دخول غير أعضائها خلال فترة إجازة العيد.



وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط تواجد 11 سيارة إسعاف للطوارئ في مواقع ثابتة على مدار الأربع وعشرين ساعة طوال أيام العيد في مختلف المناطق الحيوية التي يرتادها غالبية مواطنو المحافظة تحسبا لاى طارىء قد يحدث خلال التجمعات والاحتفالات بسبب الزحام الشديد على الحدائق والمتنزهات.



فيما رصدت كاميرا " صدى البلد " توافد الآلاف من أهالي مدينة الأقصر صباح اليوم الجمعة، على الحدائق والمتنزهات، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.



وشهدت ساحة سيدي أبوالحجاج، وكورنيش النيل والحدائق ازدحاما كبيرا ، وانتشر بائعو المثلجات ولعب الأطفال في شوارع المدينة.



ويأتي الاحتفال هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث عززت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من تواجدها بالقرب من المناطق السياحية والأثرية وأماكن تجمعات المواطنين.



ونشرت قوات الشرطة دورياتها في شوارع وميادين المحافظة وشددت من إجراءات التفتيش واستعانت بخبراء المفرقعات خشية حدوث أي طوارئ.



واحتفل أهالي محافظة الوادي الجديد، بعيد الفطر المبارك، بركوب الجمال والخيول، خاصة الأطفال، وتبادل الزيارات بين الأصدقاء عقب انتهاء صلاة العيد.



وحرص المنظمون لصلاة العيد في المساجد والساحات على توزيع الحلوى والهدايا والبالون على كل أسرة أحضرت أطفالها لحضور مراسم الصلاة العيد.



ورفعت محافظة الوادى الجديد حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وإلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، إضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، تحسبا لأى طوارئ.



