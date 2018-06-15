صدور طبعة جديدة من العمي



تصدر منشورات الجمل قريبا٬ طبعة جديدة من النسخة العربية "العمي"، للكاتب البرتغالي الأشهر جوزيه ساراماجو، من ترجمة وتقديم علي عبد الأمير صالح.



كانت الرواية قد صدرت للمرة الأولي عام 1995 وتحولت لفيلم سينمائي يحمل نفس الاسم٬ قامت ببطولته الممثلة جوليان مور٬ ومارك روفالو، إنتاج كندي سنة 2008، وأخرجه فرناندو ميريليس.



تتناول الرواية قصة وباء غامض يصيب إحدى المدن، حيث يصاب أهل هذه المدينة بالعمى فجأة، مما يخلق موجة من الذعر والفوضى العارمة التي تؤدي إلى تدخل الجيش من أجل السيطرة على الأوضاع، ولكن الوضع يزداد مأساوية حين يتخلى الجيش على الحشود العاجزة والواهنة، ما يؤدي ذلك إلى سيطرة العصابات على ما تبقى من طعام ودواء.

