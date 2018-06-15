شاشات عرض فى حديقة الفسطاط لمشاهدة مباراة مصر واوروجواي

شهدت بوابات حديقة الفسطاط، صباح اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين على شباك التذاكر للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك،وسط تواجد أمني مكثف على البوابات لمنع أحداث العنف و الشغب و التحرش .



وبالتزامن مع اول ايام مباراة كأس العالم ،قامت حديقة الفسطاط بوضع شاشات عرض لعرض مباراة منتخب مصر واوروجواي .



وتوافد العشرات صباح اليوم على على بوابة حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط مظاهر بهجة و سعادة في أجواء لهو ولعب من قبل الأطفال وانتشار الباعة الجائلين في محيط الحديق.