محافظ الجيزة وسط المواطنين في حديقتي الحيوان والأورمان

زار اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، حديقتي الحيوان والأورمان لمشاركة المواطنين فرحة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على جاهزية الحديقتين لاستقبال المواطنين، وذلك بمرافقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.



جاء ذلك عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط حشد كبير من المصلين والقيادات التنفيذية والأمنية.



وحرص الاطفال على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ اثناء تجوله فى الحديقتين اللتان تشهدان اقبال كثيف من المواطنين خلال ايام العيد.



كما قام المحافظ بتفقد مستشفى أم المصريين العام بحى جنوب الجيزة للاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لــ16 حالة مرضية موجودة بالمستشفى فى اول ايام العيد ما بين جراحه عامه وحروق كما تفقد وحده قسطرة القلب الجديده والبالغ تكلفتها 21 مليون جنيه والتى تم تجهيزها بأحدث المواصفات.



وعقب ذلك قام المحافظ يرافقه اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير المساعد بزياره دار الاورمان لرعاية الايتام بالتعاون حيث قام المحافظ بتوزيع مبالغ مالية كعيديه على الاطفال.



وقال المحافظ فى تصريحات له انه تم تشكيل غرفه عمليات مركزيه بديوان عام المحافظة متصله بغرف عمليات فرعيه بجميع الاحياء والمراكز والمدن تعمل على مدار اليوم وتتلقى اى مشكلات للتعامل الفورى معها ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافه القطاعات الخدمية.



مشيرًا ان المخابز تعمل بصوره طبيعية خلال ايام العيد كما تم تشكيل فرق طوارئ لرفع اى تراكمات للقمامه وتكثيف اعمال النظافه العامة.



وقال المحافظ انه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين التجمعات الجماهيرية والإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف التواجد المروري خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها .