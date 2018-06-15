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محافظات

قوس قزح البالونات أهم مظاهر احتفالات العيد ببورسعيد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:22 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
حرص أهالي بورسعيد كعادتهم في كل عيد على اصطحاب أبنائهم معهم في صلاة العيد ، لشراء البالونات والألعاب من الباعة الجائلين الذين يكتظون في ساحات الصلاة ويفترشون الأرض من قبل موعد الصلاة بساعات طويلة.

وعلق الباعة الجائلون البالونات زاهية الألوان والألعاب بمختلف أشكالها بجانب البالونات التي على أشكال كارتون على الحبال ، كما افترشوا الأرض المحيطة بساحات الصلاة بها.

كما لجأ بائعون أخرون لاستخدام المزمار كأداة لجذب الزبائن لشراء الألعاب والبالونات لأبنائهم ، للتحول شوارع ساحات الصلاة إلي قوس قزح بسبب ألوان البالونات المختلفة .

وحرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية وصور السيلفي لأطفالهم أثناء شراء البالونات والألعاب ، كما قام بعض الأهالي برسم على وجوه أطفالهم الرسومات بألوان ذاهية وتصويرهم.

كما تهافت الأطفال والكبار على حد السواء لإلتقاط الصور التذكارية مع مجسم خشبي للنجم محمد صلاح قامت احدي الجمعيات بوضعه في منتصف ساحة المعمورة بحي الشرق بعد الانتهاء مع أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان قد أدي الألاف من أهالي محافظة بورسعيد وعلى رأسهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة المعمورة الكائن بمحيط ديوان عام حي الشرق
قوس قزح البالونات أهم مظاهر احتفالات العيد ببورسعيد
قوس قزح البالونات أهم مظاهر احتفالات العيد ببورسعيد
قوس قزح البالونات أهم مظاهر احتفالات العيد ببورسعيد
قوس قزح البالونات أهم مظاهر احتفالات العيد ببورسعيد
قوس قزح البالونات أهم مظاهر احتفالات العيد ببورسعيد

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