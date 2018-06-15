محلل رياضي:راموس فشل في تدمير محمد صلاح وإفساد فرحة المصريين

أكد جيرونيمو بيمنتل، المحلل الرياضي البيروفي، أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إرادته تعكس إرادة الشعب المصري والمصريين.



وقال المحل الرياضي بصحيفة "الكومبيرسيو" إن الإسباني سيرجيو راموس فشل في إخماد وإفساد فرحة المصريين بتعمد إصابته لمحمد صلاح".



وأضاف:" محمد صلاح عاد من جديد ليحيي آمال المصريين وفرحتهم ،وذلك بعدما كان يهدف راموس إلى تدمير الملك الأفريقي".



وأشار المحلل الرياضي إلى ان محمد صلاح يعد من أعظم المواهب التي خرجت من ظل الكرة المصرية فهو الآن ينافس كلًا من ميسي ورونالدو أشهر لاعبي العالم"