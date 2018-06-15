ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محلل رياضي:راموس فشل في تدمير محمد صلاح وإفساد فرحة المصريين

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:57 م
صدى البلد
نور عادل
أكد جيرونيمو بيمنتل، المحلل الرياضي البيروفي، أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إرادته تعكس إرادة الشعب المصري والمصريين.

وقال المحل الرياضي بصحيفة "الكومبيرسيو" إن الإسباني سيرجيو راموس فشل في إخماد وإفساد فرحة المصريين بتعمد إصابته لمحمد صلاح".

وأضاف:" محمد صلاح عاد من جديد ليحيي آمال المصريين وفرحتهم ،وذلك بعدما كان يهدف راموس إلى تدمير الملك الأفريقي".

وأشار المحلل الرياضي إلى ان محمد صلاح يعد من أعظم المواهب التي خرجت من ظل الكرة المصرية فهو الآن ينافس كلًا من ميسي ورونالدو أشهر لاعبي العالم"

ترشيحاتنا

شاهد.. جماهير الخصم تتوافد لمتابعة مباراة مصر وأوروجواي

شاهد.. فرعون مصري في مباراة مصر واوروجواي

شاهد..سألنا المصريين..مين هيفك عقدة مجدى عبد الغنى بالمونديال

سعر الذهب اليوم فى مصر

توقعات عمرو أديب لنتيجة مباراة مصر واوروجواي

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 وسط مسيرة من الإنجازات..فيديو

مباراة مصر وأوروجواي .. جيل 90 يقدم نصائح ذهبية للفراعنة

عبد الملك الحوثي يعترف بانهيار قواته في الحديدة ويدعو للاحتشاد

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر .. صور

حقيقة ياسر جلال فى الحلقة الأخيرة من رحيم.. فيديو

بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم

بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر .. صور

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. فيديووصور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

فيديو

أحمد شوبير: صدمتنا كبيرة فى المنتخب السعودي.. فيديو
تدريبات الإحماء لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة اوروجواى
وزيرة الصحة فى جولة داخل مرفق الإسعاف .. فيديو
مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم .. بث مباشر
شاهد.. جماهير الخصم تتوافد لمتابعة مباراة مصر وأوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟