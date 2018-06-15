توقعات عمرو أديب لنتيجة مباراة مصر واوروجواي

هو ليه مانتعادلش او نكسب النهارده هو ليه جوجل وقناه بين مصرين ان اوروجواي حتكسب هو مش وارد يحصل مفاجاه مش وارد ربك يكرمنا كرم كبير وفى كل الاحوال تحيا مصر — Amr Adib (@Amradib) June 15, 2018

علق الإعلامي عمرو أديب على توقعات بعض القنوات والبرامج بفوز منتخب اوروجواي على المنتخب المصري، مشيرا إلى احتمالية كبيرة للفوز أو التعادل مع أوروجواي.وغرد أديب عبر حسابه على تويتر قائلا:"هو ليه مانتعادلش أو نكسب النهارده هو ليه جوجل وقناه بين مصرين إن أوروجواي حتكسب هو مش وارد يحصل مفاجأة مش وارد ربك يكرمنا كرم كبير وفى كل الأحوال تحيا مصر".يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره ببطولة كأس العالم روسيا 2018 اليوم بمواجهة أوروجواي، ويتساءل المصريون منذ أيام عن تشكيلة منتخب مصر، وعلى من سيعول الأرجنتيني هيكتور كوبر في انطلاقة اليوم المونديالية.