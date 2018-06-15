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رياضة

توقعات عمرو أديب لنتيجة مباراة مصر واوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:55 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
علق الإعلامي عمرو أديب على توقعات بعض القنوات والبرامج بفوز منتخب اوروجواي على المنتخب المصري، مشيرا إلى احتمالية كبيرة للفوز أو التعادل مع أوروجواي.

وغرد أديب عبر حسابه على تويتر قائلا:"هو ليه مانتعادلش أو نكسب النهارده هو ليه جوجل وقناه بين مصرين إن أوروجواي حتكسب هو مش وارد يحصل مفاجأة مش وارد ربك يكرمنا كرم كبير وفى كل الأحوال تحيا مصر".

يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره ببطولة كأس العالم روسيا 2018 اليوم بمواجهة أوروجواي، ويتساءل المصريون منذ أيام عن تشكيلة منتخب مصر، وعلى من سيعول الأرجنتيني هيكتور كوبر في انطلاقة اليوم المونديالية.

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