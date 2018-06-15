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محافظات

محافظ البحيرة تستقبل باخوميوس ووفدا كنسيا للتهنئة بالعيد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:23 م
صدى البلد
جمالات الدمنهوري
استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، على رأس وفد من قيادات الدين المسيحي ضم "القمص بولس نعمة الله ،والقمص ثاؤفيلوس نسيم ،و القس أمجد أيوب ـ راعي الكنيسة الإنجيلية وممثلي الكنيسة الكاثوليكية والدكتور وجيه سنبل - عضو المجلس الملي، للتهنئة بالعيد.

كما استقبلت المحافظ المهنئين بعيد الفطر المبارك من القيادات الدينية والتنفيذية من رؤساء المدن ومديرى المديريات ورؤساء الشركات وأعضاء وعضوات مجلس النواب والمواطنين.

وقدمت المحافظ التهنئة للواء علاء عبد الفتاح ـ مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة والقيادات الأمنية وأشادت بدورهم في توفير وحفظ الأمن والأمان والاستقرار لمواطني المحافظة.
محافظ البحيرة تستقبل باخوميوس ووفدا كنسيا للتهنئة بالعيد
محافظ البحيرة تستقبل باخوميوس ووفدا كنسيا للتهنئة بالعيد
محافظ البحيرة تستقبل باخوميوس ووفدا كنسيا للتهنئة بالعيد
محافظ البحيرة تستقبل باخوميوس ووفدا كنسيا للتهنئة بالعيد
محافظ البحيرة تستقبل باخوميوس ووفدا كنسيا للتهنئة بالعيد

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