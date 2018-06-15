نقيب المبدعين: استضافة مشاهير الفن لرعاية الأطفال الموهوبين

أكد الفنان أحمد صبحي، نقيب المبدعين والموهوبين بجنوب سيناء، خلال لقائه باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بعد صلاة عيد الفطر المبارك أنه قد وافق على استضافة عدد من الفنانين المشاهير في مدينة الطور لدعم ورعاية الموهوبين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن من المحتمل أن نبدأ في إكتشاف الموهوبين في الغناء والتمثيل في وجود مطرب وممثل كمرحلة أولي علي أن يتم الإعلان عن تواجدهم بالمحافظة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ويتم حصر كل المواهب المتقدمة وتقييمها على حسب درجة إتقان المتقدم لممارسة موهبته يذكر أن اللواء خالد فودة وجه بضرورة متابعة ورعاية كل موهوب ومبدع باعتباره ثروة هذه المحافظة وأملها في التقدم والرخاء.



وقال صبحي في بيان، اليوم الجمعة، إنه سوف يبدأ دعوة فنانين مشاهير لجنوب سيناء لرعاية المواهب المتميزة بجنوب سيناء مشيرا إلي أن جنوب سيناء بها مواهب فريدة في جميع المجالات.