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فن

أحمد سعد يوضح الحالة الصحية للفنانة سمية الخشاب

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:45 م
صدى البلد
سمر سعد
كشف الفنان أحمد سعد عن الحالة الصحية للفنانة سمية الخشاب بعد إجرائها عملية جراحية.

ونشر "سعد" على صفحته على انستجرام صورة سميه وهي تمسك وردة بيدها .وعلق عليها وكتب " أحبائي باطمنكم علي حبيبتي الحمد لله رب العالمين انك قومتيلي بالسلامه ونورتي حياتي تاني وشكرا لكل الناس اللي بتحبها انهم كانوا بيطمنوا عليها ويدعوا لها
حتي ولو بتعليق ..يا رب ما حد يشوف شر ابدا" .

من المعروف أن سمية الخشاب تم نقلها من ايام لاحدى المستشفيات .وقد رفضت عائلة الفنانة سمية الخشاب الإفصاح عن حالتها ولكنها طالبت محبيها بالدعاء لها.
أحمد سعد يوضح الحالة الصحية للفنانة سمية الخشاب

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