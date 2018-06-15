رئيس الأركان الكويتي: فخورون برجال قوة واجب درع في السعودية

أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر عن فخره واعتزازه برجال قوة واجب (درع) الكويتية البواسل في السعودية، ودورهم المهم والمشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم.



وأشاد الخضر - فى بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، خلال زيارته التفقدية اليوم الجمعة لقوة واجب (درع) الكويتية في السعودية- بالكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال القوات المسلحة الكويتية.

وثمن الدور البطولي الذي يقدمه رجال القوة مع أشقائهم، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، وتمنى لهم السلامة والعودة إلى أرض الوطن غانمين بعد أداء واجبهم.



واكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى لرجال القوة حرصه على مثل هذه الزيارات؛ للاطمئنان على الضباط وضباط الصف والأفراد، والوقوف عن كثب لمعرفة احتياجاتهم وتسخير كل الإمكانات لأداء مهامهم العسكرية على أكمل وجه، تقديرا للعمل الذي يقومون به جنبا إلى جنب مع أشقائهم في السعودية.



وكان الفريق الخضر قد توجه إلى السعودية صباح اليوم، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى؛ حيث كان في وداعه في قاعدة عبدالله

المبارك الجوية نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف الصباح، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري وعدد من كبار ضباط الجيش.

