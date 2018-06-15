شاهد .. النساء يتألقن فى مباراة افتتاح كأس العالم

حقق مشجعات كرة القدم الإناث السعوديات والروسيات تباينًا هائلًا حيث رحبوا بفرقهم في استاد لوزنيكي في موسكو خلال هزيمة روسيا للمملكة العربية السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم الليلة الماضية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم تصوير الجانب النسائي من الروسيات الجالسين بالاستاد، وهن يرتدين تأشيرات وقمصان قصيرة و مبتسمين إلى الكاميرات من أجل تشجيع بلدهن.



بينما تم تصوير المشجعات السعوديات اللواتي يرتدين الحجاب وغطاء الوجه - وكانت عيونهن فقط الظاهرة من النقاب - تماشيًا مع زي المرأة الإسلامي.



وكان سمح للنساء السعوديات بمشاهدة كرة القدم في ملعب في المملكة لأول مرة في يناير.



وانضم المشجعون والسياسيون الروس في موجة من الابتهاج حيث قامت الدولة المضيفة بهزيمة السعودية بخماسية غير متوقع في المباراة الافتتاحية.