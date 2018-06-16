الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار لكن التوترات التجارية تدعمه

تراجعت أسعار الذهب قليلا الجمعة بفعل بيع لجني الأرباح بعد أن سجل الدولار ذروته في سبعة أشهر لكن المعدن تلقى دعما من قلق المستثمرين من احتمالات اندلاع حرب تجارية وتصحيح في أسواق الأسهم.



كان الذهب لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته في شهر أمس الخميس بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيتحاشى رفع أسعار الفائدة لكن صعود الدولار بالتوازي مع ذلك دفع المعدن للانخفاض.



وفي الساعة 1025 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1298.27 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 15 مايو أيار عند 1309.30 دولار للأوقية يوم الخميس.



وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.6 بالمئة إلى 1301 دولار للأوقية.



وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.18 دولار للأوقية بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياتها منذ 19 ابريل نيسان عند 17.32 دولار للأوقية. والمعدن مرتفع حوالي 2.2 بالمئة هذا الأسبوع.



وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 902.70 دولار للأوقية بينما فقد البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1002 دولار متجها صوب أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع.