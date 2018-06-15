السفير البريطاني بالقاهرة للمنتخب المصري: بالتوفيق يا شباب

أعرب السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، عن تشوقه مشاهدة المباراة المنتظرة للمنتخب المصري ونظيره الأوروجوياني، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2018.



وقال كاسن في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "جيل جديد بيحقق حلم المصريين، الروح عالية والكل مستني مين هيغلب.. بالتوفيق يا شباب".



وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قد أعلن منذ قليل عن التشكيلة الأساسية لمواجهة أوروجواي التي ستقام في تمام الساعة الثانية عصرًا، مؤكدًا غياب النجم المصري، محمد صلاح، وأن عمرو وردة سيكون البديل له.