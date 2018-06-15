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رياضة

شاهد.. جولة تفقدية مفاجئة لوزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:06 م
صدى البلد
ريهام بكير
في أولى زياراته للمنشآت الشبابية والرياضية لمتابعة سير العمل بها على أرض الواقع، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية مفاجئة لإستاد القاهرة الدولى.

وقام الوزير بجولة داخل إستاد القاهرة شملت الملعب الرئيسي للإستاد، والصالات المغطاة التى تحتضن بطولة دورى الشركات الصينية، بالإضافة إلى تفقد مضمار سباق الدراجات الجارى إنشاؤه بالإستاد للتعرف على معدل الإنجاز المحقق.

وهنأ الوزير العاملين بهيئة إستاد القاهرة الدولى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعود الله على مصر والأمة العربية والإسلامية الأيام باليمن والخير والبركات.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي يقوم اليوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة مبادرة الوزارة الخاصة بتوفير شاشات عرض للجماهير المصرية لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا مجانا ومن ضمنها مباريات المنتخب المصري فى المونديال.

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