مورينيو يحذر المنتخب الروسي من محمد صلاح

حذر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، المنتخب الروسي، من خطورة أسرع اللاعبين المشاركين في الدورة الـ21 من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، مؤكدًا أن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على رأس هؤلاء اللاعبين.



ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن مورينيو قوله، اليوم الجمعة: "ربما لا يعتبر محمد صلاح أسرع لاعب كرة في الملاعب، لكنه بالتأكيد يحظى بسرعة فائقة، ناهيك عن مهاراته العالية، واعتقد أن على المنتخب الروسي أن يحذر من اللاعبين الذين يمتعون بسرعات عالية مثل صلاح".



وأضاف: "المنتخب المصري يستطيع إلحاق هزيمة شديدة بمنتخب مثل الروسي، فالأخير ليس بالخطورة التي تصورها البعض بعد الهزيمة التي تلقاها المنتخب السعودي، أمس".