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رياضة

شاهد.. وزير الرياضة في زيارة تفقدية لمركز شباب الجزيرة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:18 م
صدى البلد
ريهام بكير
زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم ، مركز شباب الجزيرة ، حيث تفقد عدد من المنشآت الرياضية، مثل حمام السباحة الأوليمبي، وصالة المصارعة والجودو،وملاعب كرة السلة.

وخلال لقاءه بأعضاء المركز إستمع سيادته لطلبات الاعضاء، والتى تمحورت حول توفير مشاهدة مناسبة لمباريات منتخب مصر الاول لكرة القدم في بطولة كأس العالم بورسيا.

وقد وجه الدكتور أشرف صبحي بتذليل كافة العقبات من أجل توفير مشاهدة ممتعة، حيث أوضح سيادتة أن وزارة الشباب والرياضة سوف توفر كافة وسائل الراحة من أجل إسعاد الجماهير ورواد مراكز الشباب بمشاهدة ممتعة لمباريات منتخبنا القومي لكرة القدم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، ان الفترة الحالية سوف تشهد عدد من الزيارات والجوالات الميدانية للمنشآت الرياضية في محافظات مصر المختلفة، من أجل متابعة سير العمل فيها، وتحقيقها لأهداف الوزارة التي تهدف لتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية، لافتا الى انه سوف يكون هناك إهتمام بتفعيل لدور مراكز الشباب من النواحي الاجتماعية والثقافية، والاهتمام بالالعاب الفردية والجماعية غير كرة القدم.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قام بأولى زياراته للمنشآت الشبابية والرياضية لمتابعة سير العمل بها على أرض الواقع، حيث بدأ بزيارة تفقدية مفاجئة لإستاد القاهرة الدولى، شملت الملعب الرئيسي للإستاد، والصالات المغطاة التى تحتضن بطولة دورى الشركات الصينية، بالإضافة إلى تفقد مضمار سباق الدراجات الجارى إنشاؤه بالإستاد للتعرف على معدل الإنجاز المحقق.

وستستمر الجولة بزيارة لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة لمتابعة مبادرة الوزارة الخاصة بتوفير شاشات عرض للجماهير المصرية لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا مجانا ومن ضمنها مباريات المنتخب المصري فى المونديال

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