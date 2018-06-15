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ثقافة

السيرة الهلالية تعود على مسرح الطليعة.. غدا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:26 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يعود العرض المسرحي «السيرة الهلامية»، لفرقة مسرح الطليعة، في التاسعة من مساء غد السبت، على خشبة مسرح الطليعة ليستقبل جمهور عيد الفطر المبارك.

«السيرة الهلامية» إنتاج فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، والتي تدور أحداثها حول قيمة الانتقام عند "هاملت" وذلك في إطار صعيدي وبشكل معاصر.

ويشارك بطولة المسرحية كل من محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، رامي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.

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