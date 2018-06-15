ترامب يعلق على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

Thank you for all of the compliments on getting the World Cup to come to the U.S.A., Mexico and Canada. I worked hard on this, along with a Great Team of talented people. We never fail, and it will be a great World Cup! A special thanks to Bob Kraft for excellent advice. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فخره بفوز الملف المشترك المكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتنظيم البطولة العالمية لكأس العالم 2026.وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:"نشكركم على جميع الإطراءات بشأن الحصول على كأس العالم للمجيء إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. عملت بجد على هذا ، جنبا إلى جنب مع فريق عظيم من الناس الموهوبين. نحن لا نفشل أبدًا ، وستكون بطولة كأس العالم رائعة! شكر خاص لبوب كرافت لمشورة ممتازة"جدير بالذكر أن السويسري جيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى، أعلن فوز الملف المشترك المكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتنظيم البطولة العالمية لكأس العالم 2026.