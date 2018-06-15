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رياضة

ترامب يعلق على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:30 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فخره بفوز الملف المشترك المكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتنظيم البطولة العالمية لكأس العالم 2026.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:"نشكركم على جميع الإطراءات بشأن الحصول على كأس العالم للمجيء إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. عملت بجد على هذا ، جنبا إلى جنب مع فريق عظيم من الناس الموهوبين. نحن لا نفشل أبدًا ، وستكون بطولة كأس العالم رائعة! شكر خاص لبوب كرافت لمشورة ممتازة"

جدير بالذكر أن السويسري جيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى، أعلن فوز الملف المشترك المكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتنظيم البطولة العالمية لكأس العالم 2026.

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