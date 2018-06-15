أروقة تصدر ديوان يده الأخيرة

صدر حديثًا عن دار أروقة للنشر والتوزيع، ديوان شعر جديد بعنوان «يده الأخيرة»، للشاعر محمد الحمامصي.



يضم الديوان عددا من النصوص الشعرية التى تبرز قضايا الذات والواقع، وقضايا المرآة وعواطفها وتناقضات الواقع والحياة.



الحمامصي أحد شعراء الثمانينيات في مصر، يعمل كاتبا صحفيا، ورئيس تحرير سلسلة لأدب الأطفال تصدر عن مؤسسة دار الهلال المصرية.



وصدر له من قبل أربعة دواوين هي: "الجسد والحلم" عن الهيئة المصرية للكتاب، "لا أحد يدخل معهم" جماعة نصوص 90، "النور قارب على الزوال" عن الهيئة المصرية للكتاب عام 2002، "موت مؤجل في حديقة" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2008.



