شاهد .. السماء تمطر أخطبوطات في الصين

أظهرت صور المذهلة من الصين مجموعة متنوعة من المخلوقات البحرية التي اجتاحت الشوارع خلال عاصفة بحرية عنيفة.



انتشرت الصور المأخوذة فى مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونج بشرق الصين على وسائل الإعلام الاجتماعية بعد ان انفجرت عاصفة شرسة في المدينة يوم الأربعاء.



ومع ذلك ، فإن الظواهر من هذا النوع لم يسبق لها مثيل ، على الرغم من وجود أمثلة لما يسميه العلماء "مطر الحيوانات" على مدار التاريخ.



في الصور، يمكن رؤية الاخطبوط ونجم البحر يسقطوا من السماء على سيارات و في الشوراع وكأن السماء تمطر مخلوقات بحرية في مشهد غير مالوف.

