ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد .. السماء تمطر أخطبوطات في الصين

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:10 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت صور المذهلة من الصين مجموعة متنوعة من المخلوقات البحرية التي اجتاحت الشوارع خلال عاصفة بحرية عنيفة.

انتشرت الصور المأخوذة فى مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونج بشرق الصين على وسائل الإعلام الاجتماعية بعد ان انفجرت عاصفة شرسة في المدينة يوم الأربعاء.

ومع ذلك ، فإن الظواهر من هذا النوع لم يسبق لها مثيل ، على الرغم من وجود أمثلة لما يسميه العلماء "مطر الحيوانات" على مدار التاريخ.

في الصور، يمكن رؤية الاخطبوط ونجم البحر يسقطوا من السماء على سيارات و في الشوراع وكأن السماء تمطر مخلوقات بحرية في مشهد غير مالوف.
شاهد .. السماء تمطر أخطبوطات في الصين
شاهد .. السماء تمطر أخطبوطات في الصين

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتلقى هتافات حارة من الجماهير قبل لقاء اوروجواى..فيديو

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

توقعات عمرو أديب لنتيجة مباراة مصر واوروجواي

شاشات بمركز شباب محمد صلاح لمتابعة مباراة مصر واوروجواي

شاهد.. فرعون مصري في مباراة مصر واوروجواي

شاهد .. رد فعل محمد صلاح بعد هدف تقدم اوروجواى فى شباك مصر

أحمد سعد يوضح الحالة الصحية للفنانة سمية الخشاب

شاهد.. توافد الجماهير لمتابعة مباراة مصر واوروجواي

مباراة مصر واوروجواى..تعادل سلبي وخروج إجبارى لطارق حامد بعد مرور 60 دقيقة..فيديو

خالد بيومي عن مباراة مصر وأوروجواي: شوط أول رائع تنظيميا

مباراة مصر واوروجواي..تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

شاهد.. حمام سباحة للأطفال داخل حديقة الحيوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

35 صورة في ملخص الشوط الأول بين مصر واورجواي

شاهد.. الجماهير المصرية تحتشد لمتابعة لقاء أوروجواي

شاهد.. توافد الجماهير لمركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. كرنفالات وفراعنة في مدرجات مباراة مصر و اوروجواي

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

فيديو

شاهد .. ملخص وهدف مباراة مصر وأوروجواي
مبارة مصر واوروجواى .. السيليستى يهزم الفراعنة بهدف قاتل فى المونديال..فيديو
شاهد .. رد فعل محمد صلاح بعد هدف تقدم اوروجواى فى شباك مصر
مباراة مصر واوروجواى .. "خوسيه" يحرز هدفا قاتلا فى مرمى الفراعنة..فيديو
شاهد.. تصد أسطوري من الشناوي ينقذ شباك مصر من هدف محقق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟