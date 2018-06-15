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محافظات

محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:21 م
صدى البلد
يوسف رجب
توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي إلي مستشفيات قنا العام والعسكري وقنا الجامعي ، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك للمرضي وللاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة لهم، وزع خلالها هدايا عينية ونقدية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما هنأ الهجان الأطباء والعاملين بالمستشفيات.

رافقهم خلال الجولة اللواء أيمن السيسي السكرتير العام و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتوجه محافظ قنا ورئيس الجامعة، إلي مؤسسة أحمد جبره الخيرية للأطفال الأيتام لتهنئتهم بالعيد وقدما لهم العديد من الهدايا، مؤكدًا بأن محافظة قنا لا تدخر جهدًا في رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات وتشجيعهم على الجد والعمل وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم في مختلف دور الأيتام بالمحافظة.
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر
محافظ قنا يزور المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بعيد الفطر

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