محافظ البحر الأحمر يتفقد أحوال مرضى المستشفى العام في العيد

أجرى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، زيارة للمستشفى العام بمدينة الغردقة، للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم ، ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الفطر المبارك.



واستمع المحافظ خلال الزيارة للمرضى واحتياجاتهم للتأكد من تقديم خدمات مميزة لهم ، والتأكد من مدى استعداد المستشفي وجاهزيتها لاستقبال المرضى، نظرًا للإقبال الكبير التي تشهده الغردقة خلال هذه الفترة من مصطافي ورواد المحافظة ، كما قدم المحافظ بعض الهدايا العينية للمرضى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



وفي نهاية الزيارة وجه المحافظ ايضًا التهنئة لجميع أبناء البحر الأحمر بمناسبة العيد المبارك.



رافق المحافظ اللواء عصام الليثي، السكرتير العام المساعد، واللواء علي شوكت، رئيس مجلس المدينة، والدكتورة نجلاء شطا مدير مديرية الصحة ، ولفيف من الأطباء بالمستشفي وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.