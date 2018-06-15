إبراهيم سعيد عقب إعلان الشناوي حارسا للمنتخب: أين الحضري وناجي

ياريت مراسلنا من #روسيا

يطمنا علي الحضري 😁

وكابتن أحمد ناجي 🤔 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 15, 2018

أثار إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، الجدل عقب إعلان التشكيلة النهائية لمنتخب مصر في مباراته اليوم امام أوروجواي والتي تضمنت استبعاد الحضري من حراسة المرمى واختيار محمد الشناوي بديلا له .وغرد سعيد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:" ياريت مراسلنا من روسيا يطمنا علي الحضري وكابتن أحمد ناجي "ويستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره ببطولة كأس العالم روسيا 2018 اليوم بمواجهة أوروجواي، ويتساءل المصريون منذ أيام عن تشكيلة منتخب مصر، وعلى من سيعول الأرجنتيني هيكتور كوبر في انطلاقة اليوم المونديالية.وأوضحت التدريبات الختامية أمس ملامح تشكيلة منتخب مصر الأساسية الذي من المقرر أن يخوض به الأرجنتيني هيكتور كوبر المباراة الأولى في المونديال.وجاءت ملامح تشكيلة منتخب مصر الأساسية المتوقعة على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي ومحمد عبد الشافيخط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عمرو وردة وعبد الله السعيد وتريزيجيهخط الهجوم: مروان محسن