تكثيف الأمن فى تجمعات مشاهدة مباراة المنتخب بالجيزة

نشرت مديرية أمن الجيزة عددا من الخدمات الامنية من ضباط البحث الجنائي ورجال المرور في اماكن تجمعات المواطنين اثناء متابعة مبارة مصر واروجواي في بطولة كاس العالم التي تنطلق بعد قليل.



وكشفت مصادر أمنية ان اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه بنشر خدمات لملاحظة الحالة الامنية بمحيط المقاهي الشعبية والكافيهات التي يتجمع المواطنين بها لمشاهدة المباراة، كما يشرف اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد ايمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة علي خدمات امنية بمحيط نادي الزمالك وشارع جامعة الدول العربية لتجمع عدد من المشجعين به .



واضافت المصادر ان ملاحظة الحالة الامنية مستمرة لحين انتهاء المباراة ويتولي ضباط المرور بقيادة اللواء طارق حجاج مدير مرور الجيزة تسيير الحركة المرورية لمنع حدوث تكدسات بالتزامن مع تنزه المواطنين بالشوارع.