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مباراة مصر واوروجواي تخلي شواطئ ومتنزهات الإسكندرية ..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:47 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
في الوقت الذي خلت فيه الشواطئ والمتنزهات بالإسكندرية من المواطنين على غير العادة في أول أيام عيد الفطر أكنظت المقاهي بمختلف أنحاء المدينة بالرواد لمشاهدة مباراة مصر وأورجواي في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وتوافد آلاف المواطنين على المقاهي بمختلف أنحاء المدينة الساحلية لمشاهدة المباراة حاملين الأعلام المصرية لتشجيع المنتخب الوطني في أولى مبارياته في المونديال.

وأستعدت المقاهي المختلفة بوضع شاشات عرض كبيرة، وكراسٍ بساحات المقاهي، لتوفير مناخ مناسب للجماهير خلال مشاهدة المباراة، مع توفير المشروبات اللازمة.

ويلعب المنتخب المصري اليوم، أولى مبارياته في منديال روسيا 2018 ضمن مباريات المجموعة الأولي والتي تضم كل من روسيا والسعودية وأوروجواي ومصر.
مباراة مصر واوروجواي تخلي شواطئ ومتنزهات الإسكندرية ..صور
مباراة مصر واوروجواي تخلي شواطئ ومتنزهات الإسكندرية ..صور
مباراة مصر واوروجواي تخلي شواطئ ومتنزهات الإسكندرية ..صور
مباراة مصر واوروجواي تخلي شواطئ ومتنزهات الإسكندرية ..صور
مباراة مصر واوروجواي تخلي شواطئ ومتنزهات الإسكندرية ..صور

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