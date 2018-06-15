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فن

شاهد.. زوجة المطرب محمد باش لأول مرة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:09 م
صدى البلد
سمر سعد
كشف المطرب السورى محمد باش عن صورة زوجته لاول مرة وتدعى " كريستين ميشال المر".

ونشر باش على حسابه على انستجرام صورة من حفل زفافه وعلق قائلا: " حقيقي، وكيف قصص الخيال ممكن نعيشها ونعملها واقع، وأنا فعلًا واقع بأجمل غرام وعم عيش حياتي كل يوم عيد بوجودها".

واضاف قائلا: "سعيد كتير إني عم شارك الكل بخبر زواجي من المهندسة كريستين ميشال وتم خلال شهر أبريل - ٢٠١٨ بمباركة من أهلنا وكل حبايبنا.. كل عام وانتوا بخير ومكملين بمحبتكم " .

محمد باش، مغني ومؤلف وملحن سوري. ولد في دمشق من أب سوري وأم أردنية.
شاهد.. زوجة المطرب محمد باش لأول مرة

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