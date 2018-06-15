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محافظات

محافظ القليوبية يشارك الأيتام والمرضي فرحة العيد..فيديو وصور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:09 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شارك اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الأطفال الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر المبارك حيث قام بجولة تفقدية بدأها بزيارة الأطفال الأيتام بمؤسسة البنين بمدينة بنها وقدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال والحلويات ومبلغ من المال

كما إستمع المحافظ خلال الجولة لمشاكل الأطفال والتي منها توفير مأوي سكني للشباب الأيتام البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وعلي الفور أصدر تعليماته للجهاز التنفيذي بتوفير مبني وتسليمه لمديرية التضامن الإجتماعي لإستخدامه كمبني سكني كما أمر بتوفير فرص عمل للشباب وتوفير شقق سكنية لهم.

كما توجه لزيارة دار المسنين بمدينة بنها حيث أعرب سكان الدارعن فرحتهم البالغة بالزيارة المعتادة لمحافظ القليوبية لهم حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم بعض الهدايا والمبالغ المالية.

كما إستمع المحافظ الي مشاكلهم ومطالبهم ومنها تنظيم رحلة إلى محافظة بورسعيد وعلى الفور أمر المحافظ الجهاز التنفيذي بسرعة التنسيق وتنظيم الرحلة فورا بناء على طلبهم.

ثم توجه المحافظ والوفد المرافق له لزيارة مؤسسة الأيتام للبنات حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم سيادته لهم الهدايا ولعب الأطفال ليقضوا عيد سعيد كغيرهم من الأطفال وإستمع لمشاكلهم ومطالبهم حيث أمر المحافظ بعمل مقايسة لتجديد الدار ودهان الواجهات.

وإستكمل المحافظ جولته حيث قام بزيارة المرضي بمستشفي بنها التعليمي والمستشفي الجامعي بمدينة بنها حيث قام بتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر داعيا المولي عز وجل أن يشفيهم كما إستمع لمشاكلهم وأمر وكيل وزارة الصحة بحلها فورا والعمل على راحتهم حتي تمام الشفاء.


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