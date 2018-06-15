نيابة أمن الدولة: موظفان بالداخلية تعاونا فى تنفيذ عمليات إرهابية

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المتهم فيها 278 متهمًأ بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتي (حسم) و(لواء الثورة)؛ أن الجماعة الإرهابية استعانت في تنفيذ أعمالها العدائية بموظفين اثنين بوزارة الداخلية بقسم ثان مدينة نصر، وقامت قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين داخل البلاد باستقطابهما لصالح أعمال الجماعة وتكليفهم بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابي، مستغلين في ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.



وأضافت التحريات أنه في إطار الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد باستهداف الكيانات اقتصادية والدبلوماسية والأماكن الحيوية بهدف الوصول إلى إسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى الحركي عمار، برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القاهرة.



وتبين من التحقيقات تمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من رصد خطوط سير مأموريات ترحيل المتهمين من أعضاء الجماعة في قضيتى اغتيال النائب العام، وحركتى حسم ولواء الثورة، ومحطات تحصيل الرسوم عدد من الطرق السريعة بالمحافظات محلات الصاغة بعدد من محافظات الجمهورية، معهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة، بغرض استهدافها.



الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين لـ 12 جريمة إرهابية، وانضمامهم إلى جماعتي (حسم، ولواء الثورة) في عدد من المحافظات.



وتضمنت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 52 متهمًا من المقبوض عليهم، في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعتا حسم ولواء الثورة، تظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية.