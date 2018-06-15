شاهد.. تعليقات مكي ومنة والكدواني على مباراة مصر واوروجواي

شارك عدد من نجوم الفن في حملة نظمها النجم أحمد مكي لدعم المنتخب المصري في بطولة كأس العالم، لكن بطريقة مختلفة.



وجمع مكي عددا كبيرا من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة، ماجد الكدواني، فتحي عبد الوهاب، منة شلبي، إبراهيم نصر، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، أوس أوس، حسن شحاتة، وأحمد أمين، وسيد رجب، وقدم كل منهم خلال الفيديو جمل مختلفة كوميدية، تشير إلى الفرح والسعادة لوصول المنتخب لبطولة كأس العالم بعد غياب سنوات عديدة.



وطالب النجوم، الجمهور بـ"الفرحة"، وتشجيع المنتخب.



وختم مكى الفيديو لاغنية بالنجم محمد منير وهو يغنى ويقول " افرح ".





https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=LcvukC-DOrY