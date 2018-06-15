إصابة شرطي في هجوم مسلح على نقطة أمنية بمحافظة ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالي اليوم /الجمعة/ ، بأن شرطيًا أصيب بهجوم مسلح لـ"داعش" على نقطة أمنية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي شنوا هجوما مسلحا على نقطة

أمنية للشرطة في منطقة دويب في أطراف ناحية بهرز (8 كم جنوب بعقوبة)؛ مما أسفر عن إصابة شرطي بجروح.



وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - أن أفراد النقطة تصدوا للهجوم وتم إحباطه والوضع تحت السيطرة الأمنية.



وكانت مجموعة من النقاط الأمنية في ديالي قد تعرضت مؤخرا إلى هجمات من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي ، إلا أنه تم إحباط تلك الهجمات بالكامل.