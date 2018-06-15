ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إصابة شرطي في هجوم مسلح على نقطة أمنية بمحافظة ديالى

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:38 م
صدى البلد
ا ش ا
أفاد مصدر محلي في محافظة ديالي اليوم /الجمعة/ ، بأن شرطيًا أصيب بهجوم مسلح لـ"داعش" على نقطة أمنية جنوبي المحافظة.
وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي شنوا هجوما مسلحا على نقطة
أمنية للشرطة في منطقة دويب في أطراف ناحية بهرز (8 كم جنوب بعقوبة)؛ مما أسفر عن إصابة شرطي بجروح.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - أن أفراد النقطة تصدوا للهجوم وتم إحباطه والوضع تحت السيطرة الأمنية.

وكانت مجموعة من النقاط الأمنية في ديالي قد تعرضت مؤخرا إلى هجمات من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي ، إلا أنه تم إحباط تلك الهجمات بالكامل.

ترشيحاتنا

داعش يهدد بتفجير ملاعب كأس العالم في روسيا .. صور

سعر الذهب اليوم فى مصر

تحذير شديد من اللجنة المنظمة لكأس العالم قبل مباراة مصر واوروجواي

انتشار الشرطة النسائية في الشوارع لمواجهة التحرش .. فيديو

شاهد تركي آل شيخ يتوعد بي إن سبورت القطرية

شاهد.. كرنفالات وفراعنة في مدرجات مباراة مصر و اوروجواي

بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم

مباراة مصر واوروجواى..الفراعنة يفرضون التعادل السلبي على السيليستي بالشوط الأول..فيديو

مباراة مصر و أوروجواى .. "سواريز" يشدد بأن إيقاف محمد صلاح صعب

بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال

رسالة دعم مؤثرة من شوبير للمنتخب المصري قبل مواجهة أوروجواي

تعرف على تشكيلة منتخب مصر المتوقعة بمباراة أوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

35 صورة في ملخص الشوط الأول بين مصر واورجواي

شاهد.. الجماهير المصرية تحتشد لمتابعة لقاء أوروجواي

شاهد.. توافد الجماهير لمركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. كرنفالات وفراعنة في مدرجات مباراة مصر و اوروجواي

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

فيديو

مباراة مصر واوروجواى..الفراعنة يفرضون التعادل السلبي على السيليستي بالشوط الأول..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
انتشار الشرطة النسائية في الشوارع لمواجهة التحرش .. فيديو
وزيرة الصحة توضح خطة مواجهة الزيادة السكانية.. فيديو
مباراة مصر واوروجواي ..الفراعنة يضغط والشناوى يتألق في أول 15 دقيقة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟