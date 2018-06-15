روسيا تدعو إلى إزالة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم /الجمعة/ إلى الإزالة الفورية لكافة العقوبات الأحادية المفروضة على كوريا الشمالية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية ذلك النبأ دون ذكر مزيد من التفاصيل.



يذكر أن بوتين رحب خلال لقائه برئيس الجمعية الشعبية العليا الكوري الشمالي أمس /الخميس/ بالقمة التاريخية التي عقدت في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه القمة ساهمت في خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.