مقتل 128 حوثيا في معارك مع قوات اليمن بالحديدة

ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم /الجمعة/ أن 128 من ميليشيات الحوثي قتلوا ، في معارك مع القوات اليمنية المشتركة وغارات للتحالف العربي في جبهة الحديدة خلال اليومين الماضيين.



وأضافت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية للحوثيين شمالي الدريهمي ومحيط مطار الحديدة وبيت الفقيه والمنصورية.



وتشكل العملية العسكرية لتحرير الحديدة أداة رئيسية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، عبر منعهم من المتاجرة بغذاء ودواء اليمنيين في السوق السوداء لدعم مجهودهم الحربي.