بوتين يبحث مع نظيره الصيني الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينج، محادثة هاتفية، بحثا فيها الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.



وذكر المكتب الصحفي للقصر الرئاسي الروسي "الكرملين" في بيان بثته، وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه جرى اتصال هاتفي بين فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني وتم التطرق لبعض قضايا الأجندة الدولية الراهنة بما في ذلك تسوية الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية".



ومن جانبه، هنأ شي الرئيس الروسي بمناسبة الافتتاح الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم، متمنيا التوفيق للفريق الروسي.