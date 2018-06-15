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رياضة

شاهد .. على جبر ينقذ شباك مصر من هدف محقق

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:29 م
صدى البلد
محمد سمير - حسن العمدة
أنقذ على جبر مدافع منتخب مصر شباك منتخب مصر من هدف محقق من تسديدة قوية من كافانى لاعب منتخب أوروجواي فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مبارايات المجموعة الثانية بكأس العالم بروسيا .

ونجح وزير الدفاع المصرى فى إخراج الكرة القوية المتجهة إلى شباك المنتخب الخاوية فى الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول .

ويخوض المنتخب المصري اللقاء بتشكيل يتكون من:

محمد الشناوي -علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبدالشافي - احمد فتحي - طارق حامد - محمد النني - عبدالله السعيد - عمرو وردة - محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن.

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