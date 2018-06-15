طائرات الاحتلال تستهدف مطلقي البالونات المشتعلة على حدود غزة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الفلسطينيين مطلقي البالونات والطائرات الورقية المشتعلة عند حدود قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين صوب مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج وسط قطاع غزة.



فيما أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال أن طائرة أطلقت نيرانا "تحذيرية" باتجاه متظاهرين كانوا يستعدون لإطلاق بالونات مشتعلة، كما أطلقت النار باتجاه سيارة كانت تنقل هذه البالونات إلى الحدود.



وأضاف الناطق في بيان وزعه على وسائل الإعلام العبرية إن الجيش ينظر بخطورة بالغة إلى ظاهرة إطلاق البالونات والطائرات المشتعلة باتجاه حقول ومزارع ومنازل المستوطنين في محيط قطاع غزة.

وقالت وسائل الاعلام العبرية إن حريقين شبا اليوم بسبب الطائرات الورقية المشتعلة، في حقول بمحيط قطاع غزة.