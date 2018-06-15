ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تستهدف مطلقي البالونات المشتعلة على حدود غزة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:41 م
صدى البلد
ا ش ا
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الفلسطينيين مطلقي البالونات والطائرات الورقية المشتعلة عند حدود قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين صوب مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج وسط قطاع غزة.

فيما أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال أن طائرة أطلقت نيرانا "تحذيرية" باتجاه متظاهرين كانوا يستعدون لإطلاق بالونات مشتعلة، كما أطلقت النار باتجاه سيارة كانت تنقل هذه البالونات إلى الحدود.

وأضاف الناطق في بيان وزعه على وسائل الإعلام العبرية إن الجيش ينظر بخطورة بالغة إلى ظاهرة إطلاق البالونات والطائرات المشتعلة باتجاه حقول ومزارع ومنازل المستوطنين في محيط قطاع غزة.
وقالت وسائل الاعلام العبرية إن حريقين شبا اليوم بسبب الطائرات الورقية المشتعلة، في حقول بمحيط قطاع غزة.

ترشيحاتنا

عامل وراء مقتل سيدة داخل شقتها بمدينة نصر..صور

ترامب يعلق على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

مباراة مصر واوروجواى..الفراعنة يفرضون التعادل السلبي على السيليستي بالشوط الأول..فيديو

إبراهيم سعيد عقب إعلان الشناوي حارسا للمنتخب: أين الحضري وناجي

محلل رياضي:راموس فشل في تدمير محمد صلاح وإفساد فرحة المصريين

مبادرة مصر أحلي: بث مباشر لأجواء مباريات المنتخب فى روسيا

رسالة دعم مؤثرة من شوبير للمنتخب المصري قبل مواجهة أوروجواي

نيابة أمن الدولة تكشف أسماء الممولين لـ حسم ولواء الثورة

مورينيو يحذر المنتخب الروسي من محمد صلاح

هوسكورد: لا تنشغلوا بمحمد صلاح وانتظروا الساحر تريزيجيه

شاهد .. تعليق كوبر على مباراة مصر واوروجواي بكأس العالم

ارتفاع سعر محمد صلاح قبل مباراة مصر واوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجماهير المصرية تحتشد لمتابعة لقاء أوروجواي

شاهد.. توافد الجماهير لمركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. كرنفالات وفراعنة في مدرجات مباراة مصر و اوروجواي

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

فيديو

مباراة مصر واوروجواى..الفراعنة يفرضون التعادل السلبي على السيليستي بالشوط الأول..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
انتشار الشرطة النسائية في الشوارع لمواجهة التحرش .. فيديو
وزيرة الصحة توضح خطة مواجهة الزيادة السكانية.. فيديو
مباراة مصر واوروجواي ..الفراعنة يضغط والشناوى يتألق في أول 15 دقيقة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟