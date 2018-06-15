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أخبار العالم

واشنطن تتوعد دمشق بإجراء صارم على انتهاكات الحكومة السورية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:41 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة وملائمة ردا على انتهاكات الحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد.

وفي هذا السياق .. قالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان لها أوردته قناة " الحرة "الأمريكية اليوم / الجمعة / - إن موسكو عليها مسؤولية استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغامها على عدم شن أي حملات عسكرية أخرى.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء) ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وحقق خبراء في تقارير عن استخدام حكومة الأسد أسلحة كيماوية، ومصرع أكثر من 500 ألف شخص في القتال الذي انزلقت فيه قوى عالمية ودول مجاورة.

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