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رياضة

مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:37 م
مصر واوروجواي
مصر واوروجواي
يسري غازي - حسن العمدة
حافظ منتخب مصر الوطنى على التعادل السلبي أمام أوروجواي وأهدر سواريز فرصة تسجيل هدف أول للسيليستى بعد مرور نصف ساعة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد ايكاترينبرج أرينا فى إطار منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال روسيا.

بدأ اللقاء بمرحلة جس النبض واعتمد لاعبو الفراعنة على الالتزام الدفاعى والضغط من منتصف الملعب على لاعبو السيليستى بالتزامن مع اقتناص الهجمات المرتدة.

وتمكن على جبر من إيقاف إحدى الهجمات التى قادها لويس سواريز فى الدقيقة الثانية ونجح فى إبعاد الكرة من أمام منطقة الجزاء وتعرض كافانى للإصابة فى الدقيقة الثالثة عقب اصطدامه بمحمود حسن تريزيجيه.

وكاد أحمد حجازى فى الدقيقة الخامسة أن يتسبب فى هجمة مرتدة لصالح اوروجواى لدى تمريره كرة خاطئة كاد يخطفها أحد لاعبي المنافس أمام منطقة الجزاء.

وسدد كافانى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة الثامنة تصدى لها ببراعة محمد الشناوى حارس الفراعنة الكبار ونجح الثنائى عمرو وردة وتريزيجيه فى إزعاج دفاعات اوروجواى من خلال التحركات الواعية والمهارات الفردية.

وتصدى حارس اوروجواى لتسديدة خطيرة من تريزيجيه فى الدقيقة 11 لدى تسلمه كرة أرسلها محمد الننى داخل منطقة الجزاء لتضيع على الفراعنة فرصة تسجيل هدف أول.

وحصل عمرو وردة على ركلة حرة فى الدقيقة 15 أمام منطقة الجزاء أرسلها عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء وشتتها مدافع اوروجواى إلى منتصف الملعب.

وتألق أحمد فتحى فى التصدى لهجمات كافاني ونجح فى منعه من إرسال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 22 وتصدى على جبر لتسديدة قوية سددها كافانى من خارج منطقة الجزاء لتتحول الى ضربة ركنية.

وفشل لويس سواريز فى الدقيقة 24 فى تسجيل الهدف الاول لمنتخب السيليستى اثر تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء سددها فى الشباك من الخارج وسدد فى الدقيقة 25 مروان محسن كرة قوية اثر تلقيه تمريرة من عمرو وردة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس اوروجواى.


مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو
مباراة مصر واوروجواى.. 30 دقيقة..سواريز يهدر هدفا والفراعنة يحكم القبضة الدفاعية..فيديو

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