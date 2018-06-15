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أخبار العالم

مقتل عنصر في الحشد الشعبي وإصابة آخر في هجوم على بعقوبة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:53 م
صدى البلد
ا ش ا
أفاد مصدر محلي عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل عنصر في الحشد الشعبي وإصابة آخر في هجوم مسلح على مفرزة راجلة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "أحد مقاتلي الحشد الشعبي قتل وأصيب آخر بجروح بليغة بهجوم شنه عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي على مفرزة راجلة قرب وادي ثلاب (85كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوضع تحت السيطرة الأمنية، لافتا إلى بدء عملية تمشيط لملاحقة المسلحين الذين فروا إلى الوديان القريبة.

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