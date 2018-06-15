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رياضة

نجيب ساويرس يدعم المنتخب من مدرجات مباراة مصر واوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:49 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
حرص رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على التواجد في مدرجات استاد إيكاترين برج أرينا لدعم وتشجيع المنتخب المصري في مباراته مع أوروجواي التي تقام الآن.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة له من مدرجات ملعب المباراة "إيكاترين برج أرينا" برفقة أصدقائه لتشجيع المنتخب المصري.

وكتب ساويرس عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أمس :"أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أن محمد صلاح جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المونديال.. أيوه كده".

ويستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره ببطولة كأس العالم روسيا 2018 اليوم بمواجهة أوروجواي، ويتساءل المصريون منذ أيام عن تشكيلة منتخب مصر، وعلى من سيعول الأرجنتيني هيكتور كوبر في انطلاقة اليوم المونديالية.

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