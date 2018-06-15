أهالى جنوب سيناء على المقاهي لمشاهدة مباراة مصر واوروجواي

تدفقت أعداد غفيرة من الجماهير السيناوية على المقاهي وخاصة في طور سيناء وشرم الشيخ وامتلأت جميع المقاعد عن آخرها وفي شرم الشيخ وقف السائحون أمام شاشات العرض لمشاهدة مباراة مصر واوروجواي.



وقال زيدان نافع أحد المشاهدين أن الجميع يشجع المنتخب فى مباراة مصر واوروجواي وهى المباراة الأولى له.



وتوقف المسافرون علي الطرق أمام المقاهي لمشاهدة المباراة وقال إبراهيم سرور أنه توقف في طور سيناء وهو في طريقة لقضاء إجازة العيد بشرم الشيخ لمشاهدة المباراة، مؤكدا أن كل مصر تساند منتخب مصر .