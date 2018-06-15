نشاط مكثف لفرق الطب الوقائي بالدقهلية فى أول أيام العيد..صور

شنت فرق الطب الوقائى التابعه لمديرية الصحه بالدقهلية حملات مكثفه خلال اول ايام عيد الفطر المبارك بناء على تعليمات الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية برفع درجه الاستعداد بجميع الاقسام الوقائيه وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبيه بالمحافظه جميع ايام عيد الفطر المبارك.



تم تكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والاسواق كما تم المرور على مصانع ومحلات عرض وبيع كعك العيد للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمه كما تم المرور فى أول ايام عيد الفطر على النوادي الاجتماعيه والحدائق العامه والمتنزهات للتاكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.



كما تم أخذ 500 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه ومراكز للشباب حيث تم سحب 404 عينات مياه شبكات مرشحة و 47 عينة مياه شبكات جوفية و 19 عينة طرود محطات مياه و 5 عينات غسيل كلوي و 7 عينات معادن ثقيله و 5 عينات حمامات سباحة و 13 عينة أخرى.



كما تم توفير المبيدات اللازمه لاعمال مكافحة الحشرات الطائرة حيث تم فى اول ايام العيد رش أماكن عامة ومناطق وساحات للصلاة والحدائق العامة والمتنزهات، وكذلك تكثيف اعمال المكافحة الارضية لليرقات قبل واثناء اجازة العيد وخاصة في الاماكن المفتوحة.



كما شدد الدكتور سعد مكى، على التنسيق مع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتكثيف المرور على حمامات السباحه والشواطئ والعائمات والفنادق واستمرار حملات المرور طوال ايام عيدالفطر، موجها التهنئة لجموع العاملين بالقطاع الصحى بالدقهلية بمناسبة عيد الفطر وان يعيده بالخير والبركات على مصرنا الحبيبة.