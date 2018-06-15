الشباب يسبحون في نيل القناطر احتفالا بالعيد.. فيديو

احتفل عدد من المواطنين بأول أيام العيد الفطر، في القناطر الخيرية، باعتبارها أحدى المناطق التى يلجأ إليها المواطنون للاحتفال بعيد الفطر.



ورصدت عدسة "صدى البلد" مظاهر احتفال المواطنين بأول أيام عيد الفطر في القناطر الخيرية، حيث قام الشباب والأطفال بالسباحة في نهر النيل للهروب من حر الصيف والاستمتاع بالعيد.



وتوافد العشرات من الشباب فى الساحات لركوب الدراجات بالإضافة إلى العديد من الألعاب الترفيهية وسط مظاهر بهجة وسعادة.