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ديني

حكم الجمع بين نية صوم يومي الإثنين والخميس والـ 6 أيام البيض

السبت 16/يونيو/2018 - 01:00 ص
حكم الجمع بين نية
حكم الجمع بين نية صوم يومي الإثنين
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل يجوز أن أصوم الأيام التي عليّ من رمضان كل يوم اثنين وخميس بنية القضاء والسنة؟»، أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز الجمعُ بين نية صيام الستة أيام من شوال مع صيام يومي الاثنين والخميس -التطوع-، ويكون عليها أجران، الأول ثواب صيام الستة أيام، والثاني: صيام الاثنين والخميس.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أنه إذا اتفق المسلم أن يكون صيامه لهذه الأيام الستة البيض في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، ولأن ذلك صيام نفل.

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